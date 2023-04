Sven Kums is kapot van nederlaag tegen KV Oostende: "Dit is misschien wel de grootste teleurstelling in mijn carrière"

Een teleurstelling, dat is alles wat er over te zeggen valt. KAA Gent speelde op de slotspeeldag zijn plekje in de top vier kwijt na een nederlaag tegen KV Oostende. Kapitein Sven Kums was na de partij duidelijk aangedaan.

Op negentig minuten van de play-offs leek alles nog goed te gaan. Gent stond was nog één wedstrijd tegen KV Oostende verwijderd van de Champions' play-offs. Toch liep het volledig mis. Gent verloor met 1-2 en zal dus opnieuw in de Europe play-offs moeten aantreden. "Iedere wedstrijd moet steeds gespeeld worden. Ik ben echt zwaar teleurgesteld, veel anders kan ik er niet over zeggen", begon Sven Kums na de wedstrijd in de mixed zone. Dat Gent de Champions' play-offs misloopt is zuur, maar de manier waarop (tegen een degradant) maakt het enkel en alleen zuurder. "Of dit de grootste ontgoocheling is uit mijn carrière? Het zal er toch niet ver afliggen", ging de kapitein van KAA Gent verder.

"De eerste twintig minuten speelden we oké. We versierden twee grote kansen die we jammer genoeg niet afmaakten", begon Kums te vertellen over de wedstrijd. Gent begon inderdaad wel oké aan de eerste helft, maar zakte nadien helemaal weg uit de wedstrijd. Doelman Nardi moest twee wereldsaves verrichten om de nul op het bord te houden. "Ik snap het echt niet, dit kan ik niet verklaren. Ik heb echt geen idee wat er gebeurde", gaat de sprakeloze kapitein verder. Nu Gent opnieuw naast de Champions' play-offs grijpt zullen ze zich opnieuw moeten opladen voor de Europe play-offs. "We verdienden dat plekje in de top vier wel, maar vandaag verdienden we het niet. Nu zijn we allemaal teleurgesteld. Dat moet ook. Als dat gevoel na vandaag niet overheerst snap ik er niets van. Nu komen er opnieuw wedstrijden aan en als we op het veld staan zullen we wel opgeladen zijn", besloot Kums hoopvol.