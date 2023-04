Vanhaezebrouck na fiasco: "Twee spelers waren geweldig, anderen moeten in spiegel kijken"

KAA Gent had de slotspeeldag van de reguliere competitie in de Jupiler Pro League totaal anders voorgesteld. Het had nooit verwacht naast play-off 1 te grijpen.

Niemand had het verwacht, maar het gebeurde wel. KAA Gent speelt geen play-off 1, maar moet nog vol aan de bak voor een Europees ticket in play-off 2. Dat wordt geen gemakkelijke opdracht voor de Buffalo’s. Hein Vanhaezebrouck was stevig ontgoocheld na de partij, al liet hij dat niet meteen zien of horen. Toch kon hij maar twee spelers noemen die op niveau acteerden zondagmiddag tegen KV Oostende. “Kums en De Sart waren geweldig, anderen moeten in de spiegel kijken”, klonk het bij de Gentse trainer op Sporza. “Weet je, iedereen droomt van een straffe carrière bij een grotere club dan Gent. Maar je moet het dan wel laten zien, hé. In matchen zoals nu en donderdag. Alleen is dat niet gebeurd. Ach, we kwamen tegen veel ploegen te kort.” Vanhaezebrouck wist dan ook nog te zeggen dat zijn ploeg eigenlijk nooit aanspraak op de top vier had kunnen maken, ware het niet dat Club Brugge een stevige dip had gehad.