Peter Vandenbempt ziet wat ergs gebeuren bij de supporters van KAA Gent

KAA Gent miste zondag het ticket voor play-off 1. De Buffalo's verloren met 1-2 van KV Oostende en spelen de Europe Play-Offs.

Niemand die Club Brugge nog een schijn van kans gaf om in de top vier te eindigen, maar het gebeurde wel. De reden daartoe was dat KAA Gent het zelf helemaal liet afweten tegen een al veroordeeld KV Oostende.

Ook Peter Vandenbempt had vorige week gezegd en geschreven dat het niet meer fout kon lopen in de Ghelamco Arena. “En nu staan we alweer in ons hemd. Door een onverklaarbare toestand. Gent is best oké aan de wedstrijd begonnen, maar snel volgde een soort verlamming”, zegt hij op Sporza.

Het leek alsof er heel veel twijfel in de rangen kwam, dat de spelers vermoeid waren. Vanhaezebrouck hield het op zijn beperkte spelerskern. Excuses die te begrijpen zijn en ook wat steek houden, maar het had allemaal niet mogen gebeuren.

De kater is bijzonder groot en dat kan volgens Vandenbempt wel eens zijn gevolgen hebben voor de resterende matchen dit seizoen. “De vijfde plaats is een megamokerslag voor de club. En je kan er bijna zeker van zijn dat er niet al te veel supporters zullen opdagen voor Play-off II-voetbal in Gent.”