Antwerp doet bij STVV wat het moet doen na een zakelijke prestatie

Antwerp heeft op het veld van STVV de punten mee naar huis genomen. Dankzij een doelpunt van Balikwisha blijft Antwerp in het zog van Genk en Union.

STVV speelde zijn laatste wedstrijd van het seizoen en voor hen hoefde niets. Al was dat in de beginfase niet te zien. Ze zetten hoog druk en daardoor had Antwerp in het begin wat problemen. STVV zorgde voor het meeste dreiging en had één kansje. Hayashi kreeg een pass in de diepte, maar kon er net niet genoeg bij.

Daarna begon Antwerp het evenwicht herstellen. Na bijna een kwartier kreeg het zijn 1e kans en het was meteen ook een grote. Kerk glipte door de buitenspelval, maar besloot van kortbij op Schmidt die goed was uitgekomen. Enkele minuten later kreeg Antwerp een vrije trap. Avila trapte naast. Enkele minuten later trapte hij opnieuw naast. Ook was er nog een kans voor Kerk, maar hij trapte recht in de handen van Schmidt.

Na ruim een half uur spelen, kwam de VAR tussen. De scheidsrechter moest gaan kijken. Zo was er een arm van Konaté op Stengs, maar de kaarten bleven op zak. In de slotminuten ging Muja nog alleen op doel af, maar hij had te veel tijd nodig en was 0-0 de ruststand.

Geen goals voor de rust, maar bij de 1e kans na de rust was het wel meteen raak. Muja kon vrij oprukken op het middenveld en stak de bal diep tot bij Balikwisha die niet twijfelde en de score opende.

Nadien begon STVV meer drang naar voren te hebben. Ze waren gevaarlijk op enkele hoekschoppen en claimden na een uur een strafschop. Alderweireld met de fout, maar hij werd gered door voorafgaand buitenspel van Hayashi.

Na de penalty fase hadden beide ploegen nog drang naar voren, maar de wedstrijd bloeide ietwat dood. Zo waren er bij STVV nog enkele applausvervangingen. Onder meer reservedoelman Coppens mocht bij STVV nog komen invallen en Leistner werd door Teixeira vervangen. Al was er in het slot nog een doelpunt van de ingevallen Scott, maar hij stond buitenspel.

Zo bleef het 0-1 en deed Antwerp wat het moest doen. Het komt op 72 punten te staan en zal bij het begin van de play-offs maximaal op een wedstrijd verschil staan. STVV eindigde met 42 punten 12e in het klassement.