Michel-Ange Balikwisha schenkt Antwerp een belangrijke zege en legt uit waar het verschil met STVV lag

Antwerp boekte tegen STVV een belangrijke zege. Michel-Ange Balikwisha zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. "In de 2e helft vonden we de ruimtes beter", vertelde hij aan Sporza.

In de 1e helft had Antwerp moeite met het stugge STVV. Ze raakten nauwelijks aan een kans, maar na de rust was het na enkele minuten al prijs. Muja vond Michel-Ange Balikwisha en die trapte binnen. Uiteindelijk was hij met dat doelpunt ook de matchwinnaar.

"Dit is een belangrijke overwinning voor ons", vertelde Balikwisha aan Sporza. "Zo kunnen we met een goed gevoel aan de play-offs beginnen. In de 2e helft vonden we beter de ruimtes en daar hebben we van kunnen profiteren."

STVV had ook wel kansen, maar die waren nooit gekadreerd. "Dat is een collectieve prestatie en het resultaat van onze pressing", aldus Balikwisha.

Op 30 april volgt de bekerfinale voor zondag. "Maar daar waren we nog niet mee bezig, want we bekijken het altijd match per match", reageerde Balikwisha met een cliché. "Al is die bekerfinale wel belangrijk voor ons."