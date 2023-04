Horrorscenario voor Anderlecht: zelfs 'match van laatste kans' verliezen ze

Anderlecht heeft zijn seizoen geëindigd in de grootste mineur mogelijk. De resultaten in de andere wedstrijden waren nog niet allemaal bekend, maar het moest zelf winnen en dat bleek het grootste probleem. KV Mechelen won de wedstrijd zelf en zo zit het seizoen van Anderlecht erop.

De match van de allerlaatste kans. Niemand die er nog heel erg in geloofde, maar Anderlecht moest gewoon doen wat het moest doen en dan afwachten. Wie weet viel er wel nog een cadeautje uit de lucht...

En het begon ook goed, want Stroeykens - in de ploeg voor Refaelov - scoorde een heel mooi doelpunt. Anderlecht leek alles onder controle te hebben tot... de laatste vijf minuten van de eerste helft. Je kan het amper geloven. Mechelen had tot dan toe niets klaargemaakt, maar Schoofs scoorde wel twee keer in vier minuten.

© photonews

Eerst met een fantastische pegel, een voorzet die hij in één tijd op de slof nam, in de kruising. En vier minuten later schoof hij aan de tweede paal een voorzet van Hairemans binnen. Anderlecht heeft wel degelijk een probleem op links, want ook Delcroix - die de teleurstellende N'Diaye kwam vervangen - kon de voorzetten er niet uithalen.

Intussen was Cercle vlotjes aan het winnen van Zulte Waregem en mochten de play-off-dromen stilaan opgeborgen worden. De conclusie is al een heel seizoen hetzelfde: een ontegensprekelijk gebrek aan kwaliteit.

© photonews

Op karakter sleurde Anderlecht zichzelf weer in de match. Amuzu gooide de bal voor doel en Slimani kopte binnen. Met nog een goed halfuur te spelen, was alles weer mogelijk. Want Zulte Waregem knokte zich ook terug naar 1-2 en later zelfs naar 2-2. Winnen was genoeg, want ook Charleroi liet punten liggen tegen Genk.

Maar KV Mechelen had de beste kansen en liet die niet liggen. Bij een dekkingsfout stond Bates moederziel alleen voor doel en scoorde de 2-3. Anderlecht mist voor het eerst de play-offs. En de fans... die waren niet blij. Het wordt nog een heet avondje in Anderlecht.