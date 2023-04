Sterke twijfels bij Brian Riemer: "Zijn opvolger moet dat veel meer hebben"

RSC Anderlecht heeft een rotweek achter de rug. Het werd Europees uitgeschakeld en het seizoen in eigen land zit erop.

Twee belangrijke afspraken met de geschiedenis had RSC Anderlecht de voorbije week. Paarswit ging twee keer de mist in, waardoor het seizoen er op 23 april helemaal op zat. Een ongeziene situatie voor RSCA. De resultaten van Brian Riemer zijn eigenlijk nauwelijks beter dan zijn voorganger Felice Mazzu, waardoor ook nu vraagtekens geplaatst worden bij de trainer. Is hij wel de geschikte figuur voor paarswit?

Clément Tainmont, ex-profspeler uit de Jupiler Pro League en momenteel als analist aan de slag bij de RTBF, vindt Riemer geen goede keuze. “Ik heb nooit gevoeld dat hij een leider was die iets nieuws in het spel van Anderlecht zou brengen”, klinkt het heel erg duidelijk. “Zijn toekomst ligt in handen van zijn bazen. Hij is gelukkig hier en heeft historisch gezien de beste club van België in handen. Er mogen geen fouten meer gemaakt worden.”

Een trainerswissel is volgens Tainmont hangende. “Als Riemer blijft moet hij het doen met zijn eigen ideeën, krijgt hij een opvolger, dan moet dat iemand zijn die dichter bij de filosofie van Vincent Kompany staat. Hij moet het kampioenschap en de ploeg kennen en terugkeren naar het DNA van Anderlecht.”