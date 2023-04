🎥 Gemoederen raken heel verhit in Anderlecht: deel harde kern geraakt zelfs in VIP

De harde kern van Anderlecht heeft het missen van de play-offs niet goed opgenomen. Na de verliesmatch tegen KV Mechelen braken er onlusten uit.

De poorten van de hoofdingang moesten gesloten worden en de toegang tot het stadion werd afgezet door tientallen politieagenten in gevechtsuitrusting. Voor de poorten stonden tientallen heethoofden die leuzes scandeerden en binnen wilden geraken.

Een deel van de harde kern geraakte wel binnen in de VIP via de tribunes. Ze waren op zoek naar Wouter Vandenhaute, die als grote schuldige van de malaise wordt gezien. Natuurlijk niet de juiste manier om te reageren.

De elfde plaats doet pijn, zoveel is duidelijk. Als Anderlecht donderdag de halve finales had bereikt, was het waarschijnlijk niet zo uit de hand gelopen.