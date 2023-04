René Vandereycken komt opvallend uit de hoek en springt Anderlecht te hulp: "Klopt helemaal niet"

RSC Anderlecht verloor zondagavond met 2-3 van KV Mechelen. Het seizoen zit er helemaal op voor de spelers van Brian Riemer.

Na de pijnlijke uitschakeling in de kwartfinale van de Conference League kreeg Anderlecht amper enkele dagen later opnieuw een stevige opdoffer te verwerken. Geen Play-Off 2 en dus einde seizoen voor Brian Riemer en co.

Een situatie Anderlecht onwaardig, maar zo’n verrassing is het nu ook weer niet. “Anderlecht mist ervaring. Als je die stress hebt van te moeten winnen, dan heb je ervaring nodig in elke linie. Jan Vertonghen alleen is niet genoeg”, zegt René Vandereycken aan Het Nieuwsblad.

Maar Vandereycken vindt ook dat het eigenlijk niet kan dat het seizoen nu al voorbij is voor heel wat ploegen. “Dat het seizoen van Anderlecht er nu al opzit, is nog maar eens het bewijs dat het systeem helemaal niet klopt. Die ploegen hebben vanaf nu drie maanden niet alleen geen wedstrijden meer, maar ook geen inkomsten.”