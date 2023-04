Jonkies Anderlecht - waarvan één cruciale pion voor volgend seizoen - nemen geen blad voor de mond: "Zin om te schreeuwen"

Anderlecht pas elfde, da's iets wat je gerust een schande kan noemen. En ja, de spelers van paars-wit ervaarden dat ook zo. De jonkies namen geen blad voor de mond.

Na de wedstrijd was het lang wachten op spelers die iets wilden vertellen. De perschef stuurde dan maar Marco Kana en Mario Stroeykens, twee jongens die absoluut niets te verwijten viel. Meer nog, met een fitte Kana had het seizoen er misschien anders uitgezien.

De verdedigende middenvelder liet zien dat zijn passing een stuk beter is dan die van Amadou Diawara. Kana is dan ook een puzzelstuk dat ze volgend seizoen bij Anderlecht veel meer gaan gebruiken. "Wat ik nu de volgende weken ga doen? Misschien kan ik nog met de RSCA Futures spelen."

Kana is een echt Neerpede-product en zo'n seizoen doet voor zo'n jongen heel veel pijn, ook al was hij drievierde van het jaar geblesseerd. "Ik heb geen zin om over voetbal te spreken", zuchtte hij. "Ik heb vooral zin om te schreeuwen. We kunnen zeggen dat onze eerste helft goed was, maar hier zijn geen excuses voor."

Einde verhaal voor velen

En dan was er nog Mario Stroeykens. Veel bekritiseerd dit seizoen, maar de 18-jarige toonde met de knappe openingsgoal wel dat er potentieel inzit. “Het was niet genoeg, je moet meer tonen als je de play-offs wil halen. Ik ben beschaamd om wat we toonden."

Ook hij wist niet wat er de komende weken te gebeuren staat, maar Anderlecht is sowieso van plan zijn spelers vroeger op vakantie te sturen. Om de hoofden leeg te maken. Voor velen van hen is het sowieso einde verhaal en het heeft geen zin om verder te trainen met een ploeg die er eind juni heel anders zal uitzien.