Rob Schoofs klaar voor de bekerfinale? "Tactische keuze gemaakt"

Er werd de voorbije weken aan getwijfeld, maar na de zege tegen RSC Anderlecht lijkt KV Mechelen helemaal klaar voor de bekerfinale.

KV Mechelen speelde bijzonder zwak sinds het zich plaatste voor de bekerfinale, maar daar kwam ondertussen al de nodige verandering in. Rob Schoofs is tevreden met de tactiek van Steven Defour die werkte tegen KAA Gent en RSC Anderlecht.

De Kakkers speelden zonder diepe spits. “Het lijkt me logisch dat we het tegen Antwerp op een gelijkaardige manier zullen aanpakken”, zegt Schoofs aan Gazet van Antwerpen. “In dit systeem hebben we iets meer defensieve stabiliteit en creëren we ook meer ruimtes om zelf uit te breken.”

Schoofs scoorde zo een knap doelpunt op aangeven van Walsh. “Ik raakte hem echt vol. Ongetwijfeld een van de mooiste doelpunten uit mijn carrière. Of ik die niet beter had opgespaard voor volgend weekend? Ja, eigenlijk wel. Het wordt alleszins moeilijk om beter te doen.”

Toch is in één wedstrijd zoals komende zondag tegen Royal Antwerp FC heel veel mogelijk. “We hebben een heel moeilijke periode gekend. Maar gelukkig hebben we de voorbije twee wedstrijden een ander gelaat getoond. Ik kijk er enorm naar uit. We gaan er een mooie dag van maken in Brussel.”