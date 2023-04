Dit is de reden waarom fitte Benito Raman niet in de selectie van Anderlecht zat

In de match van de waarheid had Anderlecht maar één extra spits op de bank zitten: Lucas Stassin. Brian Riemer verkoos ervoor om Benito Raman niet in de kern op te nemen. Hij gaf daar achteraf ook een reden voor.

Riemer had wel nog een spits kunnen gebruiken, maar Raman gaf net voor afreizen naar Alkmaar aan dat hij wat last had. Een bewering waar aan getwijfeld wordt.

"De verklaring? Da's heel gemakkelijk uit te leggen", aldus Brian Riemer. "Gezien hij gezegd had dat hij niet fit was en we daarna twee dagen amper getraind hebben, vond ik dat hij niet klaar was voor deze match."

Het helpt de aanvaller natuurlijk niet om Anderlecht te overtuigen hem een nieuw contract te geven. Dat zou - naar wat we horen - niet meer gebeuren. Ze willen hem deze zomer verkopen.