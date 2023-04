Riemer gebruikt heel harde woorden: "Vanaf nu zullen we elk uur gebruiken om op te ruimen"

Onder de striemende regen en een striemend fluitconcert moest Brian Riemer het veld verlaten. De ontgoocheling zat diep bij Anderlecht na het slechtste seizoen in 36 jaar, dat dan ook nog eens werd afgesloten met een nederlaag. "Ik neem alle schuld op mij", aldus de Deen.

Het was roedelopen voor Riemer en zijn spelers. Na de wedstrijd probeerden fans de VIP binnen te dringen en kwamen ze zelfs via de mixed zone waar de journalisten stonden te wachten aangelopen. Het stadion werd hermetisch afgegrendeld door de politie.

Riemer begreep hen echter. "Alles ging goed tot de tegengoal. Voor wat er daarna gebeurde, moeten we onze diepste excuses aan alle fans aanbieden. Dat was schaamtelijk", gebruikte de coach harde woorden. "Ik neem de verantwoordelijkheid voor dit seizoen op mij."

"Er waren hier wel veel mensen aan de slag en iedereen is verantwoordelijk. Wij allemaal. Er zijn geen excuses voor. Dit is niet goed genoeg voor deze club. We moeten nu analyseren wat de reden ervoor is. Waar we moeten aanpassen. Iedereen moet kritisch bekeken worden: ik, Jesper (Fredberg), de spelers, de staf..."

Dit is een litteken dat diep in mijn hart gaat

De verontschuldigingen gingen zo nog een tijdje voort. "We mogen nooit in deze situatie zitten. Ik zal elk uur de komende maanden gebruiken om alles op te ruimen. Ik kan garanderen dat ik de komende weken ook niet veel zal slapen. Dit is een litteken dat diep in mijn hart gaat."

We mogen volgend seizoen een heel andere kern verwachten. "We zullen aanpassen waar nodig om de perfecte voorbereiding te kunnen doen. Dat wil niet zeggen dat alle transfers er eind juni al zullen zijn, maar wel dat de ploeg op dat moment al grotendeels rond zal zijn."