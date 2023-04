Club Brugge is erbij! Blauw Zwart profiteert optimaal van uitschuiver KAA Gent en schaart zich bij top 4

Het wonder is geschied zal men in Brugge zeggen. Een situatie die twee weken geleken nog onmogelijk leek is nu weldegelijk waarheid geworden: Club Brugge heeft zich geplaatst voor de Champions Play Offs. Zelf won blauw-zwart overtuigend met 7-0 van Eupen.

Vanaken met eerste waarschuwing

Club Brugge had zijn lot niet meer in eigen handen maar moest vooral eerst zelf te zien winnen van Eupen vooraler het een gooi mocht doen naar de top 4. In de aanvangsfase leek het weer een net-niet wedstrijd te worden toen Vanaken na 10 minuten op de lat kopte.

Rits opent score

Via een stilstaande fase halverwege de eerste helft was het dan toch raak. Vanaken en Skov Olsen stonden achter de bal maar ook Mats Rits. Die laatste schilderde het leer uiteindelijk van aan het halve maantje voorbij Moser in doel.

© photonews

En dan gaat het snel...

Noa Lang ontbond ook stilaan zijn duivels na enkele goede acties langs de lijn maar Jutgla kon niet in doel koppen. DItmaal zocht hij de ruimte in het centrum om dan op het perfecte moment Jutgla aan te spelen. De Spanjaard miste niet van dichtbij en zette Club Brugge op een dubbele voorsprong.

Vanaken kreeg nog een herkansing na zijn kopbal tegen de deklat. Ditmaal kwam de voorzet vanop links en kon de kapitein via de vingertoppen van Moser wel scoren. Maar het was nog niet gedaan voor de rust want ook man in vorm Noa Lang kwam nog voor de rust op het scorebord na goed voorbereidend werk van Skov Olsen.

© photonews

Na enkele minuten in de tweede helft ging er plots een golf van vreugde doorheen het stadion. Er was niet gescoord in Brugge maar wel in Gent want Oostende was op voorsprong gekomen waardoor Club Brugge virtueel wat zekerder in de top 4 stond.

© photonews

Schietoefeningen

Rits reageerde op het gejuich door teken te doen dat ze hun hoofd erbij moesten houden op het veld en dat lukte door nog meer te scoren. Het was Rits zelf die daarvoor zorgde. Eerst kon Moser nog een kopbal van Odo spectaculair uit zijn doel slaan en daarna belandde de rebound op de paal. Maar aan de 16 stond Rits klaar om via de paal de 5-0 op het bord te zetten.

Club hield schietoefeningen tegen Eupen. Ook de ingevallen Sabbe kon zich tonen door een gemeten voorzet richting Jutgla te versturen. Ook de Spaanse goalgetter kon zijn tweede tegen de touwen schieten.

Bibberen en vieren

Ondertussen was het 1-1 geworden in Gent waardoor de spanning in Brugge ondanks de 6-0 stand opnieuw steeg. Door de 2-2 tussenstand tussen Zulte Waregem en Cercle Brugge kregen ook de bezoekers het nog benauwd.

Terwijl Gent bleef drukken in de Ghelamco Arena kregen ze het deksel op de neus en werd het 1-2 voor Oostende. Opnieuw een golf van vreugde doorheen Jan Breydel en deze keer zou die definitief blijken te zijn!