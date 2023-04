Sky is the limit voor Club dat nu bij top 4 zit: "Kampioen? We geloven erin"

Club Brugge mag KV Oostende op de blote knieën bedanken want door de overwinning van KVO in Gent én de overwinning van Club tegen Eupen schaart Club Brugge zich bij de top 4. En wat nu in die Champions Play Offs, kampioen spelen?

"Alles kan", beantwoordt Hans Vanaken de vraag als eerste. De kapitein hielp zijn ploeg met een kopbaldoelpunt mee aan de overtuigende 7-0 zege tegen Eupen.

"Alles is mogelijk", klinkt het ook bij Mats Rits die voor de eerste keer dit seizoen wist te scoren en dat meteen twee keer deed tegen Eupen, tweemaal van buiten de 16.

Ze worden in hun mening bijgestaan door trainer Rik De Mil. "Als er geen geloof was in play off 1, hadden we er niet in gezeten. En zolang het mathematisch niet zeker is dat we geen kampioen zullen spelen, moeten we er in blijven geloven."

Elke wedstrijd voluit gaan

"Maar", gaat hij verder. "Aan onze ambitie verandert nu niet zoveel. We gaan voor een Europees ticket en zullen elke wedstrijd voluit gaan om die te proberen winnen. Dan zullen we wel zien waar we eindigen. We kijken niet naar de achterstand op Genk, Union en Antwerp maar wel naar hoe we stappen kunnen zetten en hoe we dat kunnen tonen tegen de beste ploegen van België", besluit hij strijdvaardig.