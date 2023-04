🎥 En of de ontlading groot was: Club viert play off-ticket alsof ze de titel pakken

Sport is emotie, voetbal is oorlog... De vergelijkingen zijn eindeloos. En dat bleek op de slotspeeldag van de Jupiler Pro League nog eens geheel de waarheid te zijn.

Met nog twee speeldagen te gaan hadden KAA Gent en Club Brugge even veel punten maar omdat Gent meer wedstrijden gewonnen had, stonden de Buffalo's op plaats 4 en duwden ze zo Club Brugge uit play off 1. Met duels tegen KV Mechelen en KV Oostende in het verschiet, was de top 4 binnen handbereik.

Na het 0-0 gelijkspel van Club Brugge tegen Westerlo leek het helemaal niet meer mis te kunnen gaan voor Gent maar ook zij speelden gelijk tegen KV Mechelen. "Een gouden punt", volgens velen aangezien ze zo nog steeds voor Club Brugge stonden en het thuis maar moesten afmaken tegen het reeds gedegradeerde KV Oostende.

Het was balanceren tussen naïviteit en geloof zei Club-trainer Rik De Mil maar het geloof haalde het want Club won met 7-0 tegen Eupen en keek lachend toe hoe Gent alsnog met 1-2 verloor van KV Oostende. En dat zag er langs de lijn zo uit: