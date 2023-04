Simon Mignolet kreeg flashbacks tijdens duel tegen Eupen: "Met Liverpool ook zoiets meegemaakt"

Het was dat hij na de wedstrijd de pers te woord stond, of we wisten niet wie er bij Club Brugge in doel stond tegen Eupen. Simon Mignolet kreeg amper werk, zag zijn ploeg 7x scoren en zich plaatsen voor de Champions Play Offs.

Het is lastig om als doelman zonder al te veel werk volledig de focus op de wedstrijd te houden wanneer je afhankelijk bent van het resultaat ergens anders. "We bleven erin geloven maar ergens verwachtte je het toch niet meer", was Mignolet eerlijk.

Liverpool

"Met Liverpool heb ik al eens zoiets gelijkaardigs meegemaakt. We waren toen nog in de running voor een Champions League-ticket maar waren afhankelijk van het resultaat in een andere wedstrijd. Nu hoorde ik plots het publiek juichen en dan weet je wel dat Oostende voor is gekomen maar daarna was het stil en wist ik het niet goed meer. Was de score gelijk of was Gent erover gegaan..."

Uiteindelijk won KV Oostende gewoon met 1-2 van Gent waardoor het bibberen in de laatste minuten nog meeviel voor Mignolet & co én waardoor het ticket dus binnen is voor die Champions Play Offs. "We hadden ons in een moeilijk parket gebracht doorheen het seizoen. Nu is het aan ons om die goed flow van de voorbije weken door te trekken in de play offs."

Het echte Club Brugge

"Hoe?", gaat Mignolet al verder op de vraag die we hem zouden stellen. "We moeten tonen dat we opnieuw het echte Club Brugge zijn sinds Rik De Mil overgenomen heeft. Elke wedstrijd gaan voor de winst en dan zullen we wel zien waar we eindigen", besluit hij.