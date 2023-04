7 doelpunten maar toch kon Club Brugge-publiek 10x juichen tegen Eupen: "Was heel duidelijk wat er gebeurde in Gent"

Zelf de wedstrijd zien te winnen en dan zien waar het schip strandt, dat was de opgave voor Club Brugge tegen Eupen. Dat schip is uiteindelijk aangemeerd in de top 4.

"We wisten dat het niet makkelijk zou worden, zeker niet omdat we het niet in eigen handen hadden door het puntenverlies van vorige week. De afgelopen weken speelden we steeds beter maar vergaten we onszelf te belonen. Vandaag volgde de efficiëntie wel", klinkt het bij Mats Rits die in de 7-0 overwinning tegen Eupen zelf 2 doelpunten voor zijn rekening nam.

Publiek informeert de spelers

Toen het 4-0 stond, klonk er plots een golf van euforie doorheen Jan Breydel. Er was niet gescoord in Brugge, maar wel in Gent waar Oostende op voorsprong was gekomen. Enkele minuten voor tijd weerklonk hetzelfde gejuich toen het 1-2 werd in Gent. En dan nog een keertje toen de wedstrijd in Gent ten einde was.

'We konden het heel goed volgen", lachte Rits achteraf. "Op het einde van de match zat ik bovendien op de bank dus dan kon ik het daar volgen. We hebben het onszelf lastig gemaakt maar daarom voelt het nu eens zo goed om erbij te zijn."

Ze zijn erbij maar de kloof op leiders RC Genk en Union is wel 8 punten bij aanvang van de play offs. "Maar als Antwerp de beker zou winnen, zijn we wel al zeker van Europees voetbal dus dat is mooi meegenomen", meent kapitein Hans Vanaken. "We verdienen om in play off 1 te zitten. Nu zijn we jager en hebben we niets te verliezen."