VAR stevig onder vuur in duel STVV-Antwerp na opmerkelijk incident

Antwerp won dit weekend van STVV met 0-1 en kwam door de overwinning tot op 3 punten van leider KRC Genk. Er was een opmerkelijke fase in de wedstrijd waarbij Antwerp-speler Stengs een elleboogstoot kreeg en scheidsrechter Vergoote door de VAR naar de zijlijn werd geroepen.

Voor de rust kreeg Antwerp-speler Calvin Stengs een elleboogstoot van STVV-speler Mory Konaté. Scheidsrechters Vergoote werd door de VAR naar de zijlijn gehaald om de fase te beoordelen, maar greep niet in.

Antwerp-speler Jelle Bataille was het niet eens met scheidsrechter Vergoote. "Ik begreep dat de VAR ingreep, maar waarom kwam die speler van STVV er dan vanaf met een waarschuwing?", vertelde de verdediger aan de Gazet van Antwerpen.

In de wedstrijd was er ook nog een fase waarbij Antwerp-verdediger Toby Alderweireld een overtreding maakte op Daichi Hayashi van STVV. Scheidsrechter Vergoote oordeelde dat het een penalty was, maar moest terugkomen op zijn beslissing doordat de aanvaller van de Kanaries buitenspel liep.

De VAR maakte dus opnieuw geen goede beurt, maar dat zijn we de laatste weken al gewoon. Het is hopen dat in de play-offs voor de titel de resultaten niet bepaald zullen worden door dergelijke incidenten.