Vanhaezebrouck benoemt problemen KAA Gent na nederlaag: "Het is eigenlijk een wonder dat wij vandaag nog meestreden voor de Champions' play-offs"

KAA Gent heeft gisteren op de slotspeeldag van het reguliere seizoen verloren in eigen huis van degradant KV Oostende. Hein Vanhaezebrouck en zijn spelers liepen zo op het allerlaatste nippertje een plekje mis in de Champions' play-offs.

De kater in Gent zal na gisteren echt nog groot zijn. De Ghelamco Arena was klaar om er een feestje van te maken, maar daar was na de wedstrijd tegen KV Oostende geen reden toe. De Buffalo's gingen in eigen huis met 1-2 onderuit tegen de gedegradeerde Kustboys. Op die manier liepen ze de Champions' play-offs opnieuw op het laatste nippertje mis. Op het einde moesten ze zelf nog verder met tien. Coach Vanhaezebrouck deed vijf wissels en Laurent Depoitre moest het veld verlaten. "Depoitre heeft volgens mij een zware kwetsure opgelopen. Dat is typerend voor dit jaar bij ons. Hoeveel blessures wij gehad hebben in onze kleine kern. Het is eigenlijk een wonder dat wij vandaag nog meestreden voor de Champions' play-offs. Na ook al die belasting met de Europese wedstrijden die we gespeeld hebben. Het laatste kwartier moesten we dus verder met tien. We lieten de mogelijkheden liggen om het verschil te maken. Dan slikken we nog een tegendoelpunt waar we echt slap stonden te verdedigen", vertelde coach Hein Vanhaezebrouck na de wedstrijd.

Vanhaezebrouck vatte het seizoen van KAA Gent op de persconferentie alsvolgt samen: "Als je kijkt naar onze resultaten in de moeilijke matchen... . Van Cercle Brugge, die we nog twee keer zullen tegenkomen, hebben we twee keer verloren en in de Beker één keer kunnen winnen via extra tijd. Tegen Union pakten we één op zes in de competitie en twee keer in de Beker. Tegen Antwerp was het ook nul op zes. Club Brugge, ja, dat was de ploeg waar we het liefst tegen speelden blijkbaar. Die hebben we thuis kunnen kloppen en op verplaatsing is er iets gebeurd wat misschien het resultaat heeft beïnvloed". De coach van Gent vond het door de mindere prestaties tegen de topploegen dus ook geen wonder dat Gent de top vier en dus ook de Champions' play-offs volledig misliep.