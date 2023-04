Castro-Montes snapt er niets van: "Dit mocht nooit gebeuren"

Niets dan teleurstelling bij de spelers van KAA Gent. Vanavond lieten ze een plekje in de Champions' play-offs schieten door te verliezen van KV Oostende. Ook invaller Castro-Montes kon dat niet meer verhinderen.

Het onmogelijke is dan toch nog mogelijk gebleken. Op één speeldag van het einde van de reguliere competitie heeft KAA Gent zijn plekje in de top vier en de bijhorende Champions' play-offs nog te grabbel gegooid. Club Brugge nam de vierde plek over na een klinkende 7-0-overwinning tegen Eupen. "Dit had ik eigenlijk echt niet meer zien aankomen. We wisten sowieso wel dat het niet makkelijk zou zijn omdat we tegen een Oostende speelden dat bevreid ging spelen en ook niets meer te verliezen had. Dan nog moeten we die wedstrijd altijd winnen", begon Alessio Castro-Montes na de wedstrijd. De rechtervleugelverdediger mocht ongeveer een half uurtje voor tijd invallen, maar kon de nederlaag tegen de Kustboys niet meer verhinderen.

Na een redelijk goede start van de Buffalo's zakten ze compleet weg uit de wedstrijd. In de eerste helft kon Nardi met twee heerlijke reddingen de achterstand nog voorkomen, maar na de rust bracht Hornby de bezoekers toch langszij. "Ik weet niet wat er exact gebeurde op het veld. We kwamen echt goed weg in de eerste helft. Paul Nardi houdt ons echt recht door twee wereldreddingen te verrichten. Uiteindelijk kregen we er nadien nog twee binnen", ging Castro-Montes verder. "Dit mocht nooit gebeuren. Eens Hugo Cuypers gelijk had gemaakt kregen we wel nog de kansen om te winnen. We hebben alles op alles gezet om er alsnog over te gaan, maar het mocht niet baten. Nu moeten we er alles aan doen om toch als eerste te eindigen in de Europe play-offs", besloot de invaller.