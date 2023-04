Veel sympathie voor Essevee, maar deze factoren bepaalden het lot van Zulte Waregem

Zulte Waregem kon als ploeg op veel sympathie van de neutrale voetballiefhebber rekenen, maar dat was niet voldoende om het behoud af te dwingen.

Cercle Brugge won van Zulte Waregem. Het pakte daarmee het laatste ticket voor play-off 2, maar duwde Essevee daardoor ook naar de Challenger Pro League.

Jammer vindt ook analist Patrick Goots. “Ik heb veel sympathie voor Essevee, waar altijd een leuke sfeer hangt”, vertelt hij aan Gazet van Antwerpen.

De cijfers liegen er echter niet om. Goots ziet dat Zulte Waregem dit seizoen maar liefst 78 tegendoelpunten moest slikken. “Ook in de beslissende wedstrijd tegen Cercle incasseren ze twee goals in de eerste tien minuten, dan roep je het ongeluk over jezelf af.”

Maar er is nog meer dat voor de degradatie zorgde. “Zulte Waregem heeft te lang de kaart van Mbaye Leye getrokken. Brüls en Vormer waren slimme investeringen, maar wat extra verdedigende slagkracht was ook wenselijk geweest.”