📷 Kristof D'Haene kan bij zijn emotionele afscheid lachen met zichzelf: "Het was een schijtpenalty"

Kristof D'Haene heeft zijn laatste profvoetbalwedstrijd gespeeld. Het was een emotioneel afscheid waarin hij ook kon scoren.

"Het was leuk en een emotionele dag en week. Het was ook een heel mooi afscheid als je ziet welke tifo ze maken. Ik denk niet dat ze dat voor iedereen doen. Ook was het een moeilijke wedstrijd, maar wat maakt het uit. Het was heel emotioneel en een ideaal moment om afscheid te nemen", was Kristof D'Haene bij Eleven Sports zichtbaar emotioneel na zijn afscheidswedstrijd.

D'Haene zal zijn afscheidswedstrijd nog lang onthouden: "Ik ga dit voor de rest van mijn leven meedragen en die 8 jaren bij Kortrijk zitten in mijn hart. Ook die armencirkel was mooi. Ik ga er nog lang wakker van liggen, denk ik."

"Het was wel moeilijk om voetballend te denken", ging D'Haene verder. "Soms lukte het en soms niet. Het was niet mijn beste wedstrijd, maar wie zou er nu wel heel top zijn. Dan geef ik ook nog eens zo'n schijtpenalty, maar het was alsnog een doelpunt. Ik kon me geen beter afscheid wensen."

D'Haene is na de wedstrijd tegen Union voetballer af en heeft al aanbiedingen van andere clubs op zak. "Ik ga eerst even genieten van het moment en alles laten bezinken. Momenteel zit ik nog op een wolk en we zullen later wel zien wat er komt", besloot hij.