Lammens geeft visitekaartje af: "Mignolet is me komen feliciteren"

Van zenuwen was er geen sprake bij Senne Lammens in zijn eerste officiële wedstrijd voor Club Brugge. De 19-jarige goalie verrichtte een paar heel knappe saves en kon terugblikken op een geslaagd debuut.

Lammens was er zelf ook tevreden over. "Dit was super. Als je dit als debuut kan meemaken, dat is top. Vooraf hoop je daarop, droom je daarvan en dat is ook gebeurd", zegt hij op de clubwebsite. "Een supergevoel, de eerste keer is altijd speciaal. De oefenmatchen hebben me ook wel deugd gedaan, maar dat is niet hetzelfde. Met de sfeer hier en de fans die super waren. Daar krijg je zo’n boost van, dat is niet normaal."

"Dan begin je ook beter te spelen. Achteraf ben ik tevreden dat ik me kon tonen. Uiteindelijk heb ik een paar reddingen gedaan om de ploeg recht te houden. Als ik mijn verdienste heb kunnen leveren, dan ben ik heel blij. Ik riep nog wel naar Mitrovic bij die tegengoal, maar het was iets te ver. Ik wilde me net iets te veel tonen daar. Daar kan ik wel uit leren."

Achteraf kreeg hij zelfs complimenten van de nummer 1. "Na de match kwam Simon Mignolet ook in de kleedkamer om mij te feliciteren met mijn prestatie en vanzelfsprekend doet dat deugd als je van iemand als hem felicitaties krijgt”,