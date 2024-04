KRC Genk-middenvelder is eerlijk en hard voor zijn ploegmaats na zware nederlaag tegen Club Brugge

Een onherkenbaar KRC Genk ging woensdagavond met 4-0 de boot in tegen Club Brugge. De Limburgers zien zo hun kansen op een titel stevig dalen.

Genk had woensdagavond veel te winnen, maar ook veel te verliezen. De ploeg kwam al snel op achterstand na een vroeg doelpunt van Jutgla.

Genk kwam nooit meer terug in de wedstrijd en kreeg in de tweede helft nog drie doelpunten tegen. Racing Genk staat nu 7 punten achter op leider Anderlecht dat met 3-0 van Cercle Brugge.

In een gesprek met Eleven/DAZN gaf Genk-middenvelder Patrik Hrosovsky zijn analyse van de wedstrijd. Hij was hard voor zijn ploegmaats.

"We toonden niet dezelfde energie en intensiteit als in de vorige wedstrijden. Brugge was vanavond beter dan wij", geeft hij eerlijk toe. Zondag wacht een nieuwe kans tegen blauw-zwart.

"Of het aan ons spelsysteem lag? Nee, het is omdat we hen te veel ruimte gaven. Het lag niet aan het systeem, het lag aan ons. Daar moeten we van leren voor de tweede wedstrijd."