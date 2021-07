John van den Brom legt zich neer bij nederlaag: "Dit is logisch, maar ben blij dat we vandaag een stap gezet hebben"

Ze zijn het niet meer gewend in Limburg, maar Genk weet weer wat verliezen is. In de Supercup moest de ploeg van John van den Brom het onderspit delven tegen een sterk Club Brugge.

"Een Supercup speel je om te winnen, die intentie was er ook. We speelden met vier à vijf andere jongens, waardoor het ons aan standvastigheid ontbrak", gaf Van den Brom aan.

Desondanks gaf Genk niet veel weg in de eerste helft en kwam het op een diefje zelfs op voorsprong. "We kregen gaandeweg meer controle en scoorden dan ook een heel mooi doelpunt. Daar moet je dan altijd de rust mee ingaan. Die gelijkmaker op slag van rust deed toch wel wat", aldus Van den Brom. "Ik zag heel wat teleurgestelde gezichten."

Na de pauze, spelend naar de eigenspionkop, ging het snel. Noa Lang maakte er met een elfmeter 2-1 van, een minuut later zorgde Mata voor de 3-1. "Het was een gemakkelijk gegeven strafschop. We weten dat Lang gemakkelijk naar de grond gaat, maar de ref trapt erin... Ach, we kwamen niet goed uit de kleedkamer. Daar is de match uit onze handen geglipt."

Zwaar tilde John van den Brom niet aan de nederlaag. "Ik heb leuke dingen gezien en ook veel werkpunten. Dat is logisch, want we zijn nog maar drie weken bezig. De eerste week van augustus (voorronde Champions League, nvdr.), dan moeten we er staan. Eerlijk? Ik ben vooral blij dat we op fysiek vlak een grote stap hebben gezet."