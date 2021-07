Twee talenten geven visitekaartje af in Supercup: "Mogen hem nu ook niet meteen op piedestal zetten"

Aan uitblinkers geen gebrek bij Club Brugge. Noa Lang voelde zich in zijn sas met publiek rond het veld, Mata dweilde als vanouds zijn flank en De Ketelaere liet opnieuw staaltjes van zijn onversneden klasse zien. Toch gingen de namen van twee blauw-zwarte jonkies het vaakst over de tongen.

Zo kreeg Noah Mbamba, zestien jaar oud, een basisplaats op het middenveld van Philippe Clement. De youngster, nota bene met een verleden bij KRC Genk, draaide mee alsof hij al gepokt en gemazeld is in het profvoetbal. "Een verrassing dat hij mocht starten? Dat weet ik niet", knipoogde Philippe Clement.

"Ok, hij is nog maar zestien, maar hij toont zijn kwaliteiten. Het is aan mij om de juiste momenten te zoeken om hem te brengen, en vandaag was zo'n moment. Noah heeft bevestigd wat hij de voorbije maanden heeft laten zien op training. Laat hem nu maar rustig werken, zoals Charles De Ketelaere dat twee jaar geleden heeft gedaan. We moeten Mbamba zeker niet op een piedestal gaan zetten", gaf een nuchtere Brugse coach toe.

Sterk debuut Lammens

De 19-jarige doelman Senne Lammens maakte een goede indruk bij zijn debuut. Lammens keepte attent, toonde veel lef en pakte uit met enkele fraaie reddingen. In blessuretijd nam hij iets te veel hooi op zijn vork, waardoor Uronen de aansluitingstreffer nog kon scoren. "Ik ben niet de coach die zomaar iemand een kans gaat geven, ik weet wat Lammens kan. Senne is goede stappen aan het zetten. Het was een bewuste keuze om het contract van Ethan Horvath niet te verlengen, iets wat Senne ook weet. Ik ben blij met zijn prestatie. Voor de match was hij nerveus, maar tijdens de wedstrijd was daar niets meer van te merken", besluit Clement.