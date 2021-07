Analist Mathijssen ziet maar twee kandidaten voor de titel: "De rest is zijn kleingeld nog aan het tellen"

Was de amusante Supercup een voorsmaakje van wat we dit seizoen gaan krijgen? De twee protagonisten zijn voor Jacky Mathijssen ook de twee kandidaten voor de titel. In de rest gelooft hij niet zozeer.

"Ik zie in ieder geval twee kandidaten voor de titel. Twee clubs steken erbovenuit. Club Brugge en Genk. Op alle vlakken", klinkt het in HBvL. “Wat ik daarmee precies bedoel, is het volgende. Eerst en vooral zit je met twee trainers die kunnen voortborduren op hun werk van het vorige seizoen. Hun spelerskernen zijn intact gebleven of zelfs versterkt. Verder hebben die clubs financiële slagkracht, wat in deze tijden niet evident is."

In Antwerp, Gent en Anderlecht heeft hij minder vertrouwen. "Geloof me, alle andere clubs draaien op dit ogenblik hun sacoche om en zijn hun kleingeld aan 't tellen. Bij hen zie ik eerder nog spelers vertrekken dan bijkomen. Die problemen kennen ze in Brugge en Genk niet. Het klopt dat bij Antwerp een geldschieter zit die slecht tegen zijn verlies kan en veel geld in de club pompt. Maar de handschoen opnemen? Ik heb niet het gevoel dat de Great Old al zo ver staat."