De selectie: Club Brugge mist vele sterkhouders, maar Leko krijgt ook zeer hoopgevend nieuws

Voor Nicky Hayen wordt het een debuut bij KRC Genk tegen Club Brugge, voor Ivan Leko een kans om 9 op 9 te pakken bij zijn nieuwe ploeg. Die laatste weet ondertussen op welke spelers hij zal kunnen rekenen vrijdag.

KRC Genk - Club Brugge, het is een wedstrijd waar sinds enkele dagen toch nog net iets meer druk op staat. Voor Nicky Hayen wordt het namelijk zijn eerste wedstrijd in loondienst bij Genk, een dikke twee weken na zijn ontslag bij ... blauw-zwart.

Voor Ivan Leko is het een ideaal moment om extra druk te zetten op Union SG en met een 9 op 9 uit te pakken bij Club Brugge. Om dat te doen, rekent hij uiteraard op zijn selectie. Die is inmiddels ook naar buiten gebracht.

De volledige selectie van Club Brugge kan je zoals steeds vinden op de webstek van blauw-zwart. Simon Mignolet is er zoals verwacht nog niet bij en ook een aantal andere sterkhouders moet Ivan Leko nog steeds missen.

Blessureboeg blijft uitpuilen, maar er is ook goed nieuws voor Club Brugge

Nordin Jackers is er nog steeds niet bij, net als middenvelder Raphael Onyedika (hamstring), Ludovit Reis (schouder) en Lynnt Audoor (spierletsel). Kyriani Sabbe (adductoren), Bjorn Meijer en Romeo Vermant tekenen dan weer wél present.

KRC Genk en Club Brugge spelen op vrijdag om 13.30 uur hun wedstrijd in de CEGEKA-Arena. Wij zijn uiteraard op post en zullen u de hele namiddag verblijden met een live-verslag, een verslag en de meest snedige reacties.

Volg KRC Genk - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (26/12).

