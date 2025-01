Club Brugge wint opnieuw van Racing Genk na discutabele penalty en trekt met kleine bonus naar terugmatch

Club Brugge heeft Racing Genk in de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België met het kleinste verschil geklopt. Alles ligt echter nog open voor de terugwedstrijd.

Exact een maand nadat Club Brugge competitieleider Racing Genk had verslagen met 2-0 ontving blauw-zwart de Limburgers opnieuw voor de heenwedstrijd van de halve finale van de Beker van België.

Club Brugge deed dat met doelman Jackers en Jutgla in de basis, bij Racing Genk stond Penders onder de lat, Tolu in de spits. De twee beste ploegen van België maakten er een boeiende eerste helft van.

Club had het overwicht, maar zonder echt grote kansen. Bij de eerste grote kans van Genk was na een halfuur wel prijs. Steuckers leverde een perfecte voorzet af, Tolu dook goed op in de rug van Ordonez en legde de 0-1 binnen.

Club Brugge zet scheve situatie recht

Lang kon Genk niet van die voorsprong genieten, vijf minuten later zette Ordonez zijn foutje recht. Op een corner van Tzolis sprong de verdediger hoger dan iedereen en kopte binnen. Alles was zo in evenwicht bij de rust.

In de tweede helft leken Club en Genk vooral geen goal meer te willen slikken, de grote kansen bleven ook uit. Twintig minuten voor tijd dan toch plots opwinding na een lich contact tussen Sadick en Jutgla in de zestien. Visser moest naar het scherm en Club kreeg een penalty.

Club kreeg de discutabele penalty, Tzolis jaagde de bal door het midden binnen en trapte Club op voorsprong. Het bleef bij 2-1, waardoor Club met een kleine voorsprong aan de terugwedstrijd begint. Op 5 februari ontvangt Racing Genk in eigen huis Club Brugge.