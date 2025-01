Anderlecht, dat één van beste matchen van seizoen speelde, trekt met minieme voorsprong richting Bosuil

Anderlecht heeft een goeie uitgangspositie behaald voor de terugmatch op de Bosuil, maar het had nog een pak beter kunnen zijn. Paars-wit speelde één van zijn beste wedstrijden van het seizoen tegen Antwerp, maar trof onder meer drie keer de paal. Het wordt nog spannend in de terugmatch.

Anderlecht speelde - op alweer een zeer dramatische grasmat - één van zijn beste helften van het seizoen. Met een elftal zonder een geblesseerde Dolberg en met Degreef, Verschaeren en Edozie in steun van Vazquez. En dat werkte. Het trio liet het middenveld van Antwerp sterretjes zien.

David Hubert creëerde immers een overtal door ook Maamar te laten opschuiven naar het centrum en daar wisten Chery, Odoi en Doumbia geen raad mee. Via Edozie en Degreef belandde het leer twee keer tegen de paal. Al waren er aan de andere kant ook kansen, maar een heel sterke Coosemans hield Janssen twee keer van een goal.

Corbanie zag af

De openingsgoal viel wel aan paars-witte zijde en hoe... Een perfecte counter na een recuperatie van Maamar die Edozie op wandel stuurde. De Engelsman liep heel het veld over en gaf niet egoïstisch op het juiste moment mee aan Degreef en die rondde perfect af.

Op een gegeven moment gaat Hubert toch niet anders meer kunnen dan het jonge Neerpede-product de voorkeur te geven op Dreyer, want hij bracht heel wat meer animo in het spel. Twee dribbelaars op de flanken en Anderlecht is een pak gevaarlijker. Deman en vooral Corbanie werden bij momenten dolgedraaid.

En die nieuwe verdediger van Anderlecht, Adryelson? Wel, die had na vier minuten al geel na een opstootje met Janssen, maar hij maakte wel een heel solide indruk. Zeker met het hoofd. Uitverdedigen is dan weer een pak minder. Al zou hij het in de spits waarschijnlijk nog beter gedaan hebben dan Vazquez, want die was echt nergens.

Drie keer op de paal

Anderlecht bleef controle houden en had na 20 minuten in de tweede helft de beste kans, maar de kopbal van Degreef strandde... op de paal. Drie keer het doelhout, da's ook wel pech hebben. Al de Neerpede-boys waren trouwens uitstekend. Maamar, Sardella en vooral Verschaeren. Die wou na weken op de bank nog eens zijn waarde bewijzen en deed dat ook.

Anderlecht hield heel de match de controle en gaf geen kans meer weg in die tweede helft. Maar of het voldoende zal zijn om in een kolkende Bosuil af te rekenen met Antwerp valt nog af te wachten. Ze zullen in ieder geval eenzelfde prestatie moeten neerleggen. En Antwerp zal heel wat snediger voor de dag moeten komen, want het was allemaal veel te steriel.