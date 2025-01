Hayen heeft opvallende mening over penalty van Club, maar zag blauw-zwart ook fouten maken

Club Brugge heeft in eigen huis met het kleinste verschil gewonnen van Racing Genk. Nicky Hayen zag vooral dat blauw-zwart vergat om de score uit te diepen.

Het gespreksonderwerp na de wedstrijd was de discutabele penalty die Club Brugge twintig minuten voor tijd kreeg. Na licht contact van Sadick met Jutgla in de zestien ging de bal op de stip, Tzolis trapte de 2-1 hard binnen.

Voor Nicky Hayen was het een logische penalty. "Een maand geleden (in de competitie tegen Racing Genk, nvdr.) kregen we zo'n penalty tegen." Toen was er een klein contact tussen Ordonez en Tolu en kreeg Genk een penalty.

"Als dat toen een penalty was, moest dat nu hetzelfde zijn. Die lijn is nu dus doorgetrokken", zei Hayen opvallend. Maar de coach van Club zag vooral dat blauw-zwart de winst wel verdiende, maar zichzelf ook in eigen voet schoot.

Hayen ziet Club kansen verkwanselen

"Als de balans naar één kant moet overhellen, dan was het toch naar onze kant. We hebben voldoende uitgespeelde kansen gehad. Maar we hebben te veel kansen de nek omgewrongen en wilden het soms te mooi doen in plaats van af te werken.

Club Brugge trekt op 5 februari naar Genk om de kwalificatie voor de finale binnen te halen. "We gaan er alles aan doen om naar die finale te gaan. Vorig jaar hadden we ook één goal voorsprong tegen Union, dat was toen niet genoeg. Het blijft onvoorspelbaar."