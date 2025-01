Marc Degryse heeft zeer duidelijke mening over discutabele strafschop tijdens Club Brugge-Genk: "Hier kan eigenlijk geen discussie over bestaan"

Woensdag verloor KRC Genk met 2-1 van Club Brugge in de beker. Na afloop was er veel te doen om de strafschop waaruit Club het winnende doelpunt kon scoren.

KRC Genk staat begin februari nog een moeilijke opdracht te wachten. De Limburgers moeten een 2-1 nederlaag goedmaken in eigen huis om nog door te stoten naar de bekerfinale.

Na de verliespartij op Jan Breydel waren ze bij Genk vooral niet te spreken over de lichte strafschop die werd gegeven. Bij een 1-1 stand ging de bal op de stip.

Dit nadat Mujaid Sadick Club Brugge-aanvaller Jutgla zeer licht raakte in het strafschopgebied. De Spanjaar ging neer, de strafschop werd gegeven en omgezet.

Marc Degryse is vooral streng voor Sadick: hij vindt het een duidelijke strafschop waar geen discussie over zou mogen bestaan. Toch is dat gebeurd.

"Dit is gewoon niet slim van Sadick", zei hij op VTM2. "Jutglà zijn controle is niet goed. Hij kan niet meer weg en zou moeten scoren vanuit een onmogelijke hoek."

"En toch maakt Sadick die overtreding. Waarom zet hij die tackle in? Het is niet omdat de bal over de achterlijn dreigt te rollen, dat het geen overtreding kan zijn. Hier kan eigenlijk geen discussie over bestaan", besluit Degryse.