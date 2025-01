Ex-scheidsrechter heeft zeer duidelijke mening over discutabele fases tijdens Club Brugge-KRC Genk

KRC Genk heeft woensdagavond met 2-1 verloren van Club Brugge in de heenwedstrijd van de halve finale van de Croky Cup. Over beide doelpunten van de thuisploeg kon wel gediscussieerd worden.

KRC Genk begon goed op Jan Breydel en kwam op voorsprong na een doelpunt van Tolu Arokodare. In de eerste helft volgde al wel de gelijkmaker van Joel Ordonez na een hoekschop. Bij Genk was er wel protest, vooral van doelman Mike Penders.

Die werd namelijk licht gehinderd door Maxim De Cuyper, waardoor hij niet meer bij de bal kon. Ex-scheidsrechter Tim Pots vond het een juiste beslissing.

"De Cuyper zet een stap naar binnen en Penders zet een stap naar voor in de richting van De Cuyper waardoor er contact is. De Cuyper bleef naar de bal kijken. Daardoor kan je moeilijk van een block spreken. Ik zie te weinig redenen om het doelpunt af te keuren", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

De 2-1, wat later het winnende doelpunt bleek, viel na een strafschop. Ook hier is discussie over. Mujaid Sadick tikte Jutgla zeer licht aan in het strafschopgebied. Bij Genk vond iedereen het een overdreven beslissing, maar Pots oordeelt dat de scheidsrechters alweer goed hun werk deden.

"Sadick raakt de hiel van Jutglà, heeft geen bal en de fout gebeurt alvorens de bal over de achterlijn is. Dat de kans voor Jutglà eigenlijk al voorbij is, doet er niet toe. Het maakt de fout van Sadick gewoon des te overbodiger. Dit is een terechte tussenkomst van de VAR", besluit hij.