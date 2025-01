Veel onbegrip bij Racing Genk over penalty voor Club Brugge: "Als ik scheidsrechter was..."

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Racing Genk heeft op het veld van Club Brugge de heenwedstrijd van de Beker van België verloren. Vooral de penalty die Club kreeg stuitte op veel onbegrip.

Op het halfuur kwam Racing Genk op voorsprong na een goal van Tolu, maar vijf minuten later zette Ordonez Club alweer op gelijke hoogte met een kopbal op corner. In de tweede helft waren er minder kansen, maar scoorde Club toch nog.

Dat deed Club dankzij een penalty twintig minuten voor tijd. Sadick raakte de voet van Jutgla in de zestien, de spits van Club ging nogal theatraal liggen. Visser werd naar het scherm geroepen en gaf toch een penalty.

Kayembe en Fink begrijpen penalty niet

Tzolis scoorde, waardoor Club met een kleine voorsprong naar de terugwedstrijd trekt. Genk-verdediger Joris Kayembe begreep het niet. "Voor mij is het geen penalty, want wanneer Jutgla trapt begint hij al te vallen. Daarvoor kun je geen penalty geven."

"Er is misschien wel contact, maar nadat hij de bal raakt. Ik heb met de scheidsrechter gepraat, maar hij zei dat ze het hadden gecontroleerd en dat het penalty was." Ook coach Thorsten Fink begreep de penalty niet.

"Als ik scheidsrechter was, dan zou ik niet willen dat een wedstrijd op deze manier wordt beslist. Het was geen duidelijke fout. Er gebeuren in de zestien zoveel zo'n contacten. Ik verwacht een beetje buikgevoel van de scheidsrechter."