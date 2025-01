Nordin Jackers moet tevreden zijn met minuten in de beker: "Het deed deugd, want..."

Nordin Jackers kreeg in de halve finale van de beker opnieuw zijn kans. Voor de tweede doelman van Club Brugge blijft het echter onzeker of hij nog eens zal spelen dit seizoen.

De Beker van België is de competitie waarin Nordin Jackers dit seizoen zijn kans krijgt. Hij speelde zo al vier wedstrijden dit seizoen, in de beker heeft Club potentieel nog twee wedstrijden te spelen dit seizoen.

"Ik mocht opnieuw spelen in de beker en dat doet me deugd. Want uiteindelijk wil je zo veel mogelijk aan de bak komen. Voor extra druk zorgde het niet, want ik was er klaar voor. Ik deed gewoon mijn ding en probeer de kansen met beide handen te grijpen."

Jackers ook in terugmatch onder de lat?

Vorig seizoen bewees Jackers zich tijdens de blessure van Mignolet in de play-offs, maar hij moest dan toch weer plaats ruimen. "Bij een topclub moet je je gewoon schikken in je rol", zei Jackers daarover.

"Voor mij is het gewoon zaak om scherp te blijven op training en me volledig te geven wanneer ik mijn kans krijg." De vraag is echter of Jackers ook in de terugmatch op 5 februari in Genk mag blijven staan.

"Daar is nog niet over gesproken." Club heeft de kwalificatie dan ook nog niet binnen. "Genk heeft een goede ploeg en we zullen klaar moeten zijn. Op Genk is het nooit makkelijk, maar na onze zege kunnen we met een goed gevoel naar Limburg."