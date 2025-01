🎥 Genk-doelman Penders klaagt ook over eerste goal van Club Brugge: "Is gewoon een fout"

Toptalent Mike Penders stond opnieuw in doel bij Racing Genk tegen Club Brugge. Hij slikte wel twee goals die voor discussie zorgden.

Voor de derde keer op rij stond Mike Penders (19) in doel bij Racing Genk. Of hij voor de rest van het seizoen de eerste doelman wordt van de competitieleider zal zaterdag tegen KV Mechelen moeten blijken.

Tegen Club Brugge speelde Penders opnieuw een goede wedstrijd. Vijf minuten na de openingsgoal van Tolu slikte Genk wel de gelijkmaker op corner van Ordonez. Maar Penders vond dat hij gehinderd werd door De Cuyper.

"De bal kwam naar mij en ik werd geblokt door iemand, waardoor ik val. Ik kon geen kant meer op, voor mij is het dan ook een fout." De VAR en scheidsrechter Visser keken naar de fase, maar zagen geen overtreding van De Cuyper.

Penders gelooft nog volop in de kwalificatie

In de tweede helft slikte Genk nog een discutabele penalty, waardoor Racing Genk met een kleine achterstand aan de terugwedstrijd zal beginnen. Penders ziet het allemaal goedkomen. "De supporters geven ons altijd een extra boost."

"We zijn thuis nog altijd ongeslagen en willen dat ook zo houden. Ik schat onze kansen op kwalificatie nog altijd op 100%. We hebben er alle vertrouwen in dat we thuis gaan winnen en de finale binnenhalen.