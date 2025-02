Club Brugge mag naar de Heizel: geweldige Jackers en de lat houden KRC Genk van nieuwe bekerfinale

Club Brugge heeft zich als eerste verzekerd van de bekerfinale. Blauw-zwart mag naar de Heizel na het 1-1 gelijkspel op Genk. De heenwedstrijd werd met 2-1 gewonnen, wat dus zorgt voor een 3-2 in het voordeel van Club. Racing Genk speelde een zwakke partij.

KRC Genk nam het woensdagavond op tegen Club Brugge in de halve finale van de Croky Cup. Coach Thorsten Fink koos voor dezelfde elf als tegen Beerschot. Nicky Hayen hakt een belangrijke knoop door en zette Nordin Jackers weer tussen de palen, verder ook dezelfde elf als afgelopen weekend. Opvallend: geen Cuesta op het wedstrijdblad. De verdediger van Genk wordt gelinkt aan een transfer naar Turkije.

Beide ploegen begonnen meteen hevig aan de partij. Het was duidelijk dat Club Brugge niet wou spelen om de 2-1 voorsprong van in de heenwedstrijd te verdediger, maar om die te vergroten. Dat terwijl Genk, dat nog steeds gecontroleerd probeerde te spelen, vol voor het openingsdoelpunt wou gaan.

Daar kon El Ouahdi voor zorgen na een kwartier spelen. Een fantastisch uitgespeelde opbouw kwam tot bij Karetsas, die het leer bijna in de verste hoek krulde met een geweldige plaatsbal. Jackers en nadien de lat voorkwamen dat, maar in de rebound stond El Ouahdi te wachten die op acrobatische wijze, en met veel gevoel, de Cegeka Arena een eerste keer deed ontploffen.

Tien minuten later was het prijs aan de overkant. Mechele kopte een hoekschop verder, waarna Ordonez het leer zomaar kon binnentikken. Dramatisch verdedigd van Genk, goede actie van Club. Nu moest Genk weer aan de bak. Alleen verliep dat een pak moeilijker dan verwacht voor de thuisploeg, die helemaal van slag was na het tegendoelpunt.

De bezoekers kwamen steeds meer opsteken, terwijl Genk maar weinig kon brengen. Racing kwam wel beter uit de kleedkamers, met veel grinta wat ook meteen in kansen werd omgezet. Tolu miste zo onbegrijpelijk dé kans op 2-1. Kayembe legde perfect voor hem af, maar de boomlange spits trapte van dichtbij naast het doel.

Beide clubs kregen nog kansen genoeg om een extra doelpunt te maken. Jackers bracht een paar keer geweldig redding, terwijl de lat Tzolis van een knap doelpunt hield. In het absolute slot zag Tolu ook nog een poging op de lat uit elkaar spatten.

Uiteindelijk bleef de 1-1 op het scorebord staan tot het einde. Geen verleningen dus, want Club won de heenwedstrijd met 2-1. Op deze manier mag blauw-zwart in mei naar de Heizel, om het dan op te nemen tegen Antwerp of Anderlecht. Zij spelen donderdag nog tegen elkaar.