Jackers is duidelijk: "Ik wil finale spelen én winnen", maar ook Nicky Hayen heeft al gereageerd op doelmannenkwestie bij Club Brugge

Nordin Jackers hielp Club Brugge in de finale van de Croky Cup. De doublure van Simon Mignolet hoopt uiteraard ook die eindstrijd te betwisten. Voor wie zal Nicky Hayen kiezen?

Club Brugge plaatste zich gisteren na een 1-1-gelijkspel - de heenwedstrijd won blauw-zwart met 2-1 - tegen KRC voor de finale van de Croky Cup. Eén van de helden: Nordin Jackers.

Het jeugdproduct van Genk ontpopte zich tot blauw-zwarte matchwinnaar met enkele puike reddingen. "Ik zal even met een cliché reageren: daarvoor sta ik er, hé." (lacht)

"De volledige ploeg heeft hard gewerkt", legt Jackers uit in Het Laatste Nieuws. "Al voelde ik na die eerste bal mijn vertrouwen groeien. Het doet enorm veel deugd dat we naar Brussel kunnen."

Dé vraag: wie zal spelen in die finale? Simon Mignolet is de vaste nummer één van Club Brugge, terwijl Jackers steevast zijn kans kreeg in de bekerwedstrijden.

"Ik hoop dat ik ook de finale mag spelen", trapt Jackers een open deur in. "Mentaal is het soms niet gemakkelijk, maar die Beker van België is van mij. Of zo voelt het toch. Ik wil de finale spelen én winnen."

Wat zegt Nicky Hayen?

Nicky Hayen wil nog niet gezegd hebben dat Jackers ook op de Heizel tussen de palen zal staan. "Die finale ligt nog drie maanden van ons."

"We zullen op dat moment de gepaste keuze maken", besluit de coach van Club Brugge. "Maar hoe zal hun vorm op dat moment zijn? Al was Nordin zijn niveau in Genk héél hoog."