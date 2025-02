Het geheim van Hans Vanaken? Jan Ceulemans: "Dat moet hij blijven doen"

Hans Vanaken won deze week zijn derde Gouden Schoen. Daarmee komt hij naast die andere Clublegende Jan Ceulemans te staan.

Hans Vanaken heeft nu net als Jan Ceulemans en Wilfried Van Moer drie keer de Gouden Schoen gewonnen. Dat doet de kapitein van Club Brugge duidelijk deugd, al blijft hij er zoals altijd heel bescheiden bij.

Ook Jan Ceulemans is vol lof. “Wie één keer de Gouden Schoen wint, is een topvoetballer. Wie drie keer wint… Daar zijn weinig woorden voor, hè”, vertelt de Caje aan Het Nieuwsblad.

“Dan presteer je járen op topniveau. Als Vanaken goed is, is Club goed. Het is zo verdiend. Ik heb hem in de tweede stemronde zeker en vast ook op één gezet.”

Volgens vrouwlief Lauren zijn het dutjes die de laatste tijd het verschil maken. Als zijn dochtertje gaat slapen, dan doet Vanaken dat ook twee uur in de namiddag.

“Als hem dat deugd doet, moet hij dat vooral blijven doen”, lacht Ceulemans. “Hans weet perfect wat hij doet. Hij is op-en-top prof.” Dat bewees Vanaken ook dinsdag. Meteen na de show ging hij naar huis, want woensdag stond de bekerpartij op de agenda.