Club Brugge is de eerste bekerfinalist, maar coach Nicky Hayen is toch niet over alles tevreden

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge is als eerste zeker van een plaats in de bekerfinale. Blauw-zwart speelde 1-1 gelijk op het veld van KRC Genk, wat na de zege in de heenwedstrijd voldoende was. Coach Nicky Hayen was uiteraard tevreden, maar niet met alles wat hij zag.

Het was een aangename wedstrijd voor de neutrale supporter op woensdagavond. Club Brugge en KRC Genk waren aan elkaar gewaagd en zorgden voor spektakel, met momenten toch.

"We beleefden een heel moeilijk openingskwartier", begon Club Brugge-coach Nicky Hayen zijn analyse na de match. "We liepen achter de feiten aan, ze kwamen ook verdiend op voorsprong. Daarna maakten we gelijk, vanop een stilstaande fase weer."

Na die gelijkmaker zakte Genk weer wat in elkaar, tot de rust. "Op dat moment kon je ook voelen dat de wedstrijd steeds meer open zou worden. Dat was heel aangenaam voor de kijkers. Na de rust werden we meteen wat weggedrukt, Genk kreeg kansen."

En daar hadden de Limburgers ook meer mee moeten doen. Maar een geweldige Jackers, en de lat voorkwamen een nieuwe bekerfinale voor de Smurfen.

"Wij kregen ook mogelijkheden in de omschakeling, waar we eigenlijk veel meer mee moesten doen. We speelden die kansen niet goed uit", ziet Hayen toch nog iets waar hij niet zo tevreden mee was.

"Nordin (Jackers) hield ons goed recht, net als de lat. Bij momenten hebben we enorm afgezien. We zijn wel heel blij met de plaats in de finale. Details hebben deze twee wedstrijden beslist", besluit de coach.