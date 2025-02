Hoeveel geduld zal Club Brugge-uitblinker nog hebben? Amper 5 matchen dit seizoen en veel ligt er niet meer in het verschiet

Nordin Jackers bewees opnieuw zijn waarde voor Club Brugge. De 27-jarige doelman was uitblinker in de halve finale van de Croky Cup tegen Genk en had met enkele cruciale reddingen een groot aandeel in de kwalificatie voor de bekerfinale. Toch blijft de vraag of hij in mei ook onder de lat zal staan.

Of gaat de voorkeur dan opnieuw naar Simon Mignolet? Jackers moet bij blauw-zwart genoegen nemen met een rol als reservedoelman. Dit seizoen kwam hij enkel in actie in de beker, terwijl hij vorig seizoen 14 wedstrijden speelde door een blessure bij Mignolet.

Vorig seizoen nog 14 keer, nu vijf

In die periode bewees hij zijn kwaliteiten, vooral in de play-offs, waar hij een sleutelrol speelde in de indrukwekkende comeback van Club Brugge op Union. Maar zolang Mignolet er is, lijken zijn speelkansen beperkt.

Tegen Racing Genk stond Jackers opnieuw op het voorplan. In een spannend slot moest hij meermaals ingrijpen: hij redde een schot van Tolu, pareerde een poging van Bonsu Baah en hield ook de rebound van Steuckers uit zijn doel. Na de wedstrijd bleef de doelman bescheiden:

"Het is een cliché, maar ik sta er om de ploeg te helpen. Het is zeker niet afgesproken dat ik sowieso alles speel in de beker, maar ik ben blij dat ik die matchen krijg. Straks ook de finale? Dat hoop ik."

Trainer Nicky Hayen was vol lof over zijn doelman, maar wilde nog geen knopen doorhakken over de finale. "We zien wel voor de finale. Alles zal afhangen van welk niveau de keepers op dat moment halen. Het is wel fijn dat Nordin bevestigd heeft waarom ik nu voor hem koos. Wij willen een ploeg zijn waar je op iedereen kunt rekenen."

Beste jaren van zijn carrière aangebroken

Met een contract tot 2027 zit Jackers nog enkele jaren vast aan Club Brugge, maar de vraag blijft hoe lang hij zich zal schikken in zijn rol als tweede doelman. Op 27-jarige leeftijd bevindt hij zich in de ideale fase van zijn carrière, terwijl Mignolet met zijn 36 jaar nog steeds een vaste waarde is.

Hoeveel geduld Jackers nog zal hebben, is onzeker, maar met zijn prestaties in de beker bewijst hij dat hij klaar is voor meer. Of is hij blij dat zijn prijzenkast intussen gevuld wordt en met zijn contract dat hij waarschijnlijk nergens anders zal krijgen? Club betaalt immers goed om twee goeie keepers te hebben.

Met Senne Lammens verloor Club ook wel al een potentiële topkeeper voor de toekomst aan Antwerp. De situatie is dus niet zo makkelijk als hij lijkt, want zolang Mignolet er is, zal hij - en meer dan verdiend ook - altijd spelen.