Twee doelpunten uit corner en een strafschop knikkerden Genk uit de beker, teleurstelling is enorm: "We moesten gewoon scoren"

KRC Genk speelt geen nieuwe bekerfinale. Een gelijkspel in de eigen Cegeka Arena zorgde ervoor dat Club Brugge door mocht stoten, om in mei naar de Heizel te trekken.

KRC Genk speelde een verdienstelijke partij tegen Club Brugge, maar de Limburgers lieten het na hun grote kansen af te werken. Er zat meer in, zeker verlengingen.

"Details maakten het verschil vandaag", begon Genk-coach Thorsten Fink op zijn persmoment. "We kregen twee doelpunten tegen op corner en een strafschop. We hebben goed gewerkt, maar hier moeten we uit leren."

Hij wijst nog eens naar het feit dat hij een heel jonge kern heeft. De maturiteit bij Club Brugge zal ongetwijfeld mee hebben gespeeld in het eindresultaat. "We hebben de jongste ploeg uit de competitie. Ook vandaag stond er weer een heel jong elftal op het veld."

"Het was heel close, over de twee matchen heen gezien. Club Brugge is een topclub, het is ook niet makkelijk om kansen te creëren tegen hen. Ze speelden heel georganiseerd."

"We hadden de meeste kansen, ook een bal op de lat. We moesten gewoon scoren", beseft ook Thorsten Fink. "We zijn nu wel teleurgesteld. Maar goed, we hebben opnieuw niet verloren in eigen huis." Maar geen 12e opeenvolgende thuisoverwinning voor de Limburgers, en ook geen bekerfinale.