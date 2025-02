"Dat wordt nu toch wel een probleem": Wesley Sonck wil niet in de schoenen van Nicky Hayen staan

Club Brugge plaatste zich woensdagavond voor de finale van de Croky Cup. Dat deed Nicky Hayen met Nordin Jackers in doel.

Vorig jaar speelde Nordin Jackers zich al in de kijker, toen doelman Simon Mignolet geblesseerd was. Dit seizoen speelde hij alle bekerwedstrijden van Club Brugge.

Ook woensdagavond toonde Jackers zich heel belangrijk voor blauwzwart. Hij redde meer dan één keer de meubelen tegen KRC Genk met enkele geweldige saves.

“Nicky Hayen had gelijk toen hij voor de wedstrijd zei dat hij altijd de beste doelman neerzet”, zei analist Wesley Sonck bij Sporza over Jackers.

“Naar mijn mening is dat steeds Simon Mignolet, maar als je dan zo'n wedstrijd keept... Jackers was na rust bij de pinken bij alle belangrijke fases. Hij heeft zijn team naar de finale geleid”, ging Sonck verder.

Al is het natuurlijk uitkijken of Jackers ook in de bekerfinale onder de lat zal staan. “Dat wordt nu toch wel een probleem”, denkt Sonck. “Misschien moeten we het Nicky straks eens vragen. Al is het na een match als deze eigenlijk makkelijk, want je kiest altijd een goeie keeper.”