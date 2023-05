Game on! Genk wint in Brugge en doet weer helemaal mee voor de titel

Vorige week was de teleurstelling nog groot bij Racing Genk maar een weekend later leeft de hoop opnieuw om kampioen te worden. Genk ging met 1-3 winnen in Club Brugge en ontvangt zondag Antwerp voor de ultieme titelclash

Na het gelijkspel tussen Antwerp en Union kreeg Racing Genk plots weer wat hoop om toch de titel nog te pakken. Vrancken en co moesten dan wel winnen op Jan Breydel. Dat deed hij opnieuw zonder El Khannouss en Samatta in de basis. Bij Club Brugge stonden er met Nusa, Vermant en Hendry wat meer verrassingen tussen de lijnen.

Vroege voorsprong

Club kwam als beste uit de startblokken en trof via Vermant en de vingertoppen van Vandervoordt al snel de deklat. Die misser kwam hen duur te staan want twee minuten later lag de bal in het andere net. Arokodare kon niet goed koppen op een voorzet van Arteaga maar verlengde daardoor de bal wel hoog richting Paintsil. Die nam het ler in één tijd op de slof van dichtbij en verschalke Mignolet.

Even was het stil in Jan Breydel maar enkele seconden alter rolde al snel "Antwerp marginalen" van de tribune om duidelijk te maken dat het voor Club Brugge-fans niet uitmaakt wie er kampioen zou worden. Zolang het Antwerp maar niet zou zijn.

Het openingsdoelpunt deed het spelbeeld even kantelen maar Club Brugge nam rond het halfuur weer helemaal over. Rits zag een bal van de lijn gehaald worden en ook een counter van Vanaken en Vermant ging er niet in. Antwep mag dan wel marginaal zijn volgens de Club-fans, de spelers op het veld gingen Genk hier zeker niet zomaar met de drie punten laten lopen.

Vanaken maakt gelijk

Kansen waren schaarser in de tweede helft. Ook bij de bezoekers, dat toch vol voor de drie punten zou moeten gaan. Genk leek zich in slaap te laten wiegen door Club Brugge en kwam er amper nog aan te pas. Dat deed hen uiteindelijk ook de das om halverwege de tweede helft. Vanaken klom het hoogste en knikte de gelijkmaker tegen de touwen.

Dan toch een Genkse zege

Genk moest komen maar deed dat maar langzaam. Een zeldzaam moment van desorganisatie achterin bij Club leidde dan toch de 1-2 in. Samatta kwam eerst nog een teenlengte tekort om de voorzet van Paintsil in doel te schuiven maar Hrosovsky kreeg de afvallende bal er in twee tijden wel in.

Painsil nam niet veel later alle zorgen weg door op aangeven van El Khannouss de 1-3 voorbij Mignolet te trappen. Genk ontvangt volgende week op de laatste speeldag Antwerp om nog een gooi te doen naar de titel. Dan mogen ze wel niet verliezen én moeten ze beter doen dan Union thuis tegen Club Brugge.