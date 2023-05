Geeft Club Brugge titel cadeau aan Union? "Het vuur is niet uit deze ploeg, maar..."

Club Brugge heeft ook in eigen huis niet kunnen winnen van RC Genk. Blauw-Zwart ging met 1-3 tenonder maar staat wel voor een cruciale rol in het titeldebat volgende week.

Hoe de kaarten er nu voor liggen, kunnen zowel Antwerp, Union als RC Genk nog kampioen spelen. Daar heeft Genk zelf voor gezorgd door te winnen in het Jan Breydelstadion. "Jammer. Het was een beetje een wedstrijd naar het beeld van ons seizoen met in de twee strafschopgebieden net iets te weinig", vertelt Club Brugge-trainer Rik De Mil achteraf.

"Toekomst ziet er mooi uit"

Met Vermant en Nusa stonden er twee youngsters aan de aftrap bij Club. Ook Sandra, Talbi en Homma kregen met een invalbeurt nog de kans om zich te bewijzen. "We zijn ontgoocheld over het resultaat maar heel tevreden over de prestatie van de jonge jongens. Ze hebben getoond dat de toekomst van Club Brugge er mooi uitziet."

© photonews

De nabije toekomst voor Club Brugge is een duel op het veld van Union. Als Union wint, zijn de Brusselaars kampioen. "Maar we zullen onze rol blijven spelen", stelt De Mil de Antwerp en Genk-fans gerust. "Genk wint hier vandaag wel maar we hebben het ze niet cadeau gegeven. Het vuur is niet uit onze ploeg maar ik maak me wel zorgen over de vele geblesseerden", vertelt hij.

Afscheid

De Mil zat voor de laatste keer op de bank als T1 in het Jan Breydelstadion. Volgend seizoen neemt Deila het over van hem. Een speciaal moment voor De Mil. "Je zag dat de supporters toch wel dankbaar waren, ondanks het verlies. Ze besefften van waar we komen enkele maanden geleden en waar we nu staan. De inzet, de drive, de kansen die we creëren... Het publiek heeft dat ongetwijfeld geapprecieerd", besluit hij.