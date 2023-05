Genk moet bang afwachten, raakt kapitein speelklaar voor ultiem duel tegen Antwerp?

Genk mag dan wel met de drie punten huiswaarts keren uit Club Brugge. In Limburg houden ze toch hun hart nog vast.

Want kapitein Bryan Heynen verliet in Jan Breydel na 70 minuten het veld in tranen met een blessure. Zal de middenvelder door een blessure de laatste wedstrijd van het seizoen missen?

Achteraf nuanceert Heynen zelf de tranen. "Het was niet van de blessure maar vooral omdat ik de ploeg niet kon helpen. Op dat moment stond het 1-1 en wou ik er alles aan doen om nog alles op alles te kunnen zitten voor een mogelijke titelwedstrijd", klinkt het.

Heynen liep de blessure op na een duel met Onyedika. "Ik voelde bijna een soort van elektrische schock op de plaats van mijn litteken van de vorige blessure (gescheurde kruisband). Daarna ging ik nog even door maar kon ik me in een kopduel niet meer afzetten. Het lijkt voorlopig mee te vallen", is zijn oordeel.

Het zal alleszins een race tegen de klok worden om fit te zijn voor volgende week. Dat weet ook trainer Wouter Vrancken: "Er is nog geen uitsluitsel. Het was een ferme tik, anders zou Heynen niet van het veld gaan. Nu moeten we het even laten bezinken en kijken wat er uit de bus komt de komende dagen", klinkt het.