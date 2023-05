Dimitri De Condé onthult wat Genk deze zomer gaat halen en welke topper er waarschijnlijk vertrekt: "Daar hebben we versterking nodig"

KRC Genk maakt nog altijd een kans op de landstitel. Na het vertrek van Paul Onuachu hebben de Limburgers het een pak moeilijker gehad. Volgend seizoen willen ze ook weer aan de top meespelen en Head of Football Dimitri De Condé weet wat daarvoor nodig is.

De Condé weet ook dat er nog volk gaat vertrekken. “We hebben al wat verkocht en er is nu interesse in Trésor. Met Oyen en El Hadj staan er jongeren klaar, maar we zullen bekijken om ons daar toch nog te versterken. Al zal het vooral zaak zijn deze kern zo veel mogelijk bij elkaar te houden", geeft hij aan bij HLN.

In ieder geval zou een titel hen nog een boost geven. De Genkenaars spelen op de laatste speeldag tegen Antwerp, maar moeten tevens rekenen op de hulp van Club Brugge om Union nog punten afhandig te maken.

"We zijn blij dat we nog zo’n topmatch kunnen spelen en leven met vertrouwen naar zondag toe. De matchen gisteren zorgden voor een echte boost. En thuis kunnen we altijd iets meer. Het leeft in Genk, er hangt een speciale sfeer. Dat zag je ook in die matchen tegen Club Brugge en Union.”