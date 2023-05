Genk heeft vertrouwen in Club Brugge en titel volgende week: "Ze zullen er alles aan doen om te winnen"

Racing Genk staat op anderhalf punt van de titel maar heeft het niet in eigen hand. Toch zullen ze er nog vol voor gaan tegen Antwerp volgende week.

Na het gelijkspel van vorige week tegen Union zei trainer Wouter Vrancken al dat het wel héél lastig zou worden om nog een gooi te doen naar de titel. Maar volgende week kan het wel zomaar gebeuren. Na het gelijkspel van Antwerp en de overwinning van Genk in Brugge doen de Limburgers weer helemaal mee.

"Het was niet onze beste wedstrijd", klinkt het eerlijk bij trainer Wouter Vrancken. "Maar", gaat hijv erder. "Het is de eerste keer dat was een wedstrijd kunnen winnen waarin we niet goed waren. We hebben wel al wat punten verloren wanneer we beter waren .Het mocht dus eens andersom zijn", lacht hij.

"Club Brugge was inderdaad wat dominanter aan de bal, zeker aan het begin van de tweede helft", beaamt Joseph Paintsil. "We speelden ons spel niet en Club Brugge is ook helemaal geen slechte ploeg."

Genk kampioen? Stap één...

Om volgende week kampioen te kunnen spelen, moeten er aan twee voorwaarden voldaan worden voor Genk. Eerst en vooral moeten ze zelf winnen van Antwerp. "Dat wordt do or die", denkt Paintsil. "Het zal beter moeten dan vandaag", denkt Vrancken.

"We zijn in eigen huis nog nooit overspeeld geweest. Daarom moeten we in onze kansen blijven geloven en er volle bak tegenaangaan. Als je naar het klassement kijkt, zijn we nog altijd de underdog maar we hebben gezien dat het vreemd kan uitdraaien soms."

Stap twee...

En Union mag dan niet winnen van Club Brugge volgende week. Daar wringt misschien wel het schoentje aangezien Club niets meer te winnen heeft en de aanhang liever Union kampioen ziet spelen dan Antwerp.

"We moeten naar ons eigen kijken de komende week. Op de wedstrijd in Union hebben we toch geen vat", vindt Vrancken.

Paintsil gelooft dat Club Brugge zich niet zomaar gewonnen zal geven. "Dat hebben we vandaag ook kunnen zien. Ze hebben niets meer te winnen maar gaan er wel vol voor. Volgende week zal dat neit anders zijn. Het is de laatste wedstrijd van het seizoen en ze zullen positief willen afsluiten", denkt de Ghanees.