Voorzitter reageert op de verkoop van Club Brugge en vertelt over biedingen op KRC Genk

Deze week werd duidelijk dat Club Brugge te koop staat. Voor voorzitter Peter Croonen van KRC Genk geen onverwachte actie.

Dat Club Brugge te koop staat is helemaal geen verrassing voor Peter Croonen. “We voelden de wind al toen ze twee jaar geleden van plan waren naar de beurs te gaan en sindsdien hebben ze een Amerikaanse investeerder binnengehaald”, vertelt de Genkse voorzitter aan de RTBF.

Voetbal evolueert de laatste tijd enorm snel en de globalisering komt ook in België meer en meer aan bod. “Belgische clubs staan te koop of zijn al verkocht aan het buitenland, dus het is aan elke club om het model te kiezen dat het best bij hen past. Hier bij Genk hebben we gekozen voor een VZW-model: we zijn de laatste profclub met dit fiscaal statuut... maar al onze middelen worden geherinvesteerd in de club.”

Toch sluit Croonen een mogelijke verkoop van KRC Genk niet volledig uit. “In onze strategische plannen moeten we erkennen dat sportief competitief blijven en tegelijk onze infrastructuur ontwikkelen steeds complexer wordt. Maar in principe, nee: Genk is niet te koop. Hebben we exotische aanbiedingen ontvangen? Er is altijd interesse, maar het is niet actueel...”